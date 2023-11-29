Непогода в Украине: в ГСЧС рассказали об обесточивании и ситуации на дорогах

На территории Украины из-за непогоды обесточены 368 населенных пунктов в девяти областях.﻿ Об этом заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Экономическая правда.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

"Остается запрет движения для всех категорий транспорта на 2 автодорогах Николаевской области: Т-15-06 "Николаев - Домановка - Березки"; Т-15-10 "Арбузинка – Новая Одесса" , – говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 Кировоградская область.

Кроме того, с начала суток 29 ноября ГСЧС 13 раз буксировали транспорт в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях.