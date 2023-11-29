Солидарность с Украиной следует показывать не на словах, а на деле – Столтенберг

Страны НАТО должны быть готовы к новым возможным нападениям России. Поэтому важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле.﻿ Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Сегодня у нас будет историческая встреча. Первая встреча Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД. Эта встреча демонстрирует то, что Украина двигается все ближе к НАТО, на встрече мы также обсуждаем, как можно поддержать ваш путь к членству" , - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что все союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Теперь нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как помочь Украине реализовать эти реформы.

Также, по словам генсека НАТО, будут рассмотрены потребности украинской армии и ситуация на поле боя.