Кулеба отверг идеи о территориальном компромиссе с Россией

Министр иностранных дел отрицает тупик на фронте и настаивает, что альтернативы возвращению Украиной контроля над всей ее территорией не существует. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в штаб-квартире НАТО перед началом первого заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел, сообщает Европейская правда.

Кулеба начал обращение к журналистам с утверждения о том, что Украина никогда не поступится той задачей в войне, которую она сама себе установила.

"Наша стратегическая задача – восстановление контроля над границей 1991 года – остается неизменной и ничто нас не остановит (в ее воплощении)" , – подчеркнул министр.

Глава МИД Украины не стал отрицать, что Киев слышит идеи об "уступках" и "договоренностях с Россией", но категорически исключил такую возможность и дал жесткий ответ на эти предложения:

"Люди, которые это предлагают, должны прежде всего предложить подобное своим правительствам – отдать кому-то часть своей территории, своих людей. Пусть они это сделают, и мы увидим, можно ли об этом говорить".

На вопрос о якобы тупиковой ситуации на фронте Кулеба ответил коротко: "Нет тупика".