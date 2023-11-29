РФ имеет несколько стратегий по использованию политических распрей в Украине – СМИ

Издание The Economist пишет, что Россия готова воспользоваться политическими расколами в Украине, отказом от выборов во время войны и разочарованиями относительно успехов ВСУ на фронте, сообщает Украинская правда.

Издание указывает, что в Киеве все более напряженным становится политическое противостояние лидеров, президент Владимир Зеленский видит конкурента в главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном, хотя тот не демонстрирует политических амбиций.

По мнению "The Economist", этим воспользуется РФ и ее пропагандистская машина. Хотя российская пропаганда также воспользуется, если в Украине не состоятся вовремя выборы.

"Источники украинской разведки говорят, что Россия уже пытается воспользоваться амбициями и напряженностью. Представитель ГУР Андрей Черняк привел доказательства, свидетельствующие о новых российских стратегиях для различных электоратов: одна из них направлена на укрепление поддержки в России, вторая – на подрыв доверия к Западу, а третья – на усиление недовольства в Украине.

По его словам, существует отдельная дезинформационная кампания для украинских солдат, с глубоко фальшивыми видео, которые якобы показывают, как командиры разных уровней поощряют своих подчиненных сдаваться в плен. "Россия не смогла сделать то, что им нужно на поле боя, но здесь они достигли настоящего успеха" , – говорится в статье.

Высокопоставленный правительственный источник "The Economist" предполагает, что российская пропаганда набрала обороты, потому что имеет "материал для игры".

Представитель власти признает, что существует коррупция. Менеджмент часто неэффективен. Украина недостаточно подготовила свою экономику к войне. Но только Россия может выиграть, если президент будет вынужден уйти в отставку.

"Некоторые из наших политиков не слишком озабочены российской угрозой, и это меня злит. Они думают, что могут побороться за власть, уничтожить Зеленского, и это не будет иметь никаких последствий" , – возмутился собеседник издания.

Он добавил, что службы безопасности с начала войны эффективно ликвидировали большинство рычагов российского влияния – и самыми эффективными рычагами теперь являются "сами украинцы".

На линии фронта Россия имеет относительно хороший период войны. Россияне удовлетворяют значительную часть своих потребностей в живой силе за счет рекрутирования среди бедных и из тюрем. Недавно осужденный каннибал был помилован для участия в боевых действиях.

Украина, наоборот, пытается мобилизовать широкие слои населения. Армейское начальство набирает людей на уровне, который едва покрывает естественные потери на фронте. Но если большинство мобилизованных в начале войны знали, за что они воюют, то мало кто из новобранцев имеет такую же готовность, и заполнить квоты набора становится все труднее.

"Политическая напряженность вряд ли поможет этому процессу" , – полагает "The Economist".

Кроме того, сомнения в Украине и за рубежом относительно направления войны достигают и солдат на передовой, хотя пока это не повлияло существенно на поведение или моральный дух бойцо

"Людям под обстрелом безразлично, поссорился Залужный с Зеленским или нет" , – говорит один из командиров.

На фронте никто не говорит о необходимости вернуться в Киев, чтобы "исправить политику". Речь идет лишь о том, чтобы остаться живым.

Для украинских защитников нет никаких сомнений в том, что враг все еще представляет опасность. И это заставляет бороться, "независимо от того, что происходит в Киеве или Вашингтоне".