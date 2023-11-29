Совет ЕС обсудит блокировку польскими перевозчиками границы с Украиной

Совет ЕС на уровне министров транспорта обсудит ситуацию с блокированием пограничных переходов на границе Польши с Украиной. Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает Европейская правда.

Изменения в системе "еЧерга", дополнительные полосы на переходах для пустых грузовиков, которые возвращаются в Европейский Союз, и тема протестов на польско-украинской границе – среди пунктов повестки дня заседания транспортного Совета ЕС. Этот пункт будет вынесен в конец заседания, запланированного на следующий понедельник.

"Вопрос протеста польских перевозчиков будет поднят в конце встречи министров транспорта ЕС в следующий понедельник" , – сказал дипломат ЕС.

Польша подняла эту тему в рамках так называемых "различных вопросов", которые могут быть представлены любой страной в конце заседания транспортного совета.

Кроме Польши, выступить хотят также Венгрия и Словакия.

"Мы ожидаем, что делегации этих трех стран представят ситуацию и проинформируют совет о влиянии соглашения ЕС с Украиной на транспорт" , – сказал дипломат ЕС.

Если вопрос не будет решен до понедельника, не исключено, что выступит и Еврокомиссия, которая участвует в переговорах между перевозчиками, польскими властями и украинской стороной.

Собеседник журналиста RMF FM в Еврокомиссии подтвердил, что возвращения разрешений для украинских перевозчиков не может быть, поскольку это было бы нарушением законодательства ЕС. ЕК призывает Украину создать дополнительные полосы для пустых грузовиков, которые возвращаются из Украины.

Относительно украинской системы "єЧерга", которую польские перевозчики резко критикуют за недостатки и хотят отменить, представитель ЕК сообщил, что власти в Киеве "сделали несколько улучшений в системе". И, добавил он, "эти изменения должны решить проблемы протестующих".