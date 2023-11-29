Через европейские порты продают более 20% сжиженного газа из РФ – FT

Более пятой части российского сжиженного природного газа, поступающего в Европу, переправляется в другие части мира, и эта практика увеличивает доходы РФ, несмотря на усилия ЕС ограничить их в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Хотя контракты на так называемую перевалку российского СПГ были запрещены в Великобритании и Нидерландах, данные за 2023 год свидетельствуют о том, что разрешенные партии российского газа регулярно перегружаются между танкерами в Бельгии, Франции и Испании, прежде чем экспортируются покупателям на других континентах.

Перемещение судов имеет решающее значение для России, поскольку она пытается как можно лучше использовать свой арктический флот. Перевалка обычно происходит между российскими танкерами "ледового класса", которые используются для перевозок между полуостровом Ямал и северо-западной Европой, и обычными танкерами СПГ, которые затем направляются в другие порты, освобождая суда "ледового класса" для возвращения на север.

"Порты Бельгии, Испании и Франции все еще получают значительные объемы с сибирского завода "Ямал СПГ", крупнейшими акционерами которого являются второй крупнейший поставщик природного газа в России "Новатэк", Китайская национальная нефтегазовая корпорация и французская энергетическая компания TotalEnergies.

Из 17,8 млрд кубометров российского сжиженного природного газа, поступивших в ЕС в период с января по сентябрь этого года, 21% было перегружено на суда, предназначенные для стран, не являющихся членами ЕС, в частности, Китая, Японии и Бангладеш", - пишет FT.

В отличие от угля и нефти, российский газ не попал под санкции ЕС, но Европейская комиссия заявила, что государства-члены должны избавиться от российского ископаемого топлива до 2027 года.

Ведущий энергетический аналитик IEEFA Ана-Мария Яллер-Макаревич отметила, что, хотя объемы перевалки СПГ в Европе упали после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, они остаются значительными и потенциально могли быть проигнорированы.

"ЕС не думает об этом, когда говорит о запрете. Они не принимают во внимание перевалку" , - признала она.

Ранее ЕС импортировал 155 млрд кубометров трубопроводного газа из России, что составляло около 40% от общего объема поставок. Чтобы заменить этот газ, блок значительно увеличил импорт сжиженного природного газа из таких стран, как США, Норвегия и Катар.

Но ЕС также намерен импортировать рекордные объемы переохлажденного топлива из России в этом году.

Политики ЕС защищают продолжение импорта из России, объясняя это долгосрочными контрактами, заключенными еще до войны, расторжение которых заставит европейские компании выплачивать компенсацию России. Например, бельгийская газовая компания Fluxys имеет 20-летний контракт с "Ямалом", который заканчивается в 2039 году.

Бельгийское министерство энергетики заявило, что оно "полно решимости решить эту проблему" и "собирает информацию об эффективных подходах".