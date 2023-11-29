На Херсонщине взорвали здание с оккупантами, пятеро погибших – Сопротивление
Во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области удалось взорвать здание, где проходило совещание оккупантов – погибли 5 чиновников.
Об этом заявили в Центре национального сопротивления.
"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, которое предоставило подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области.
В результате успешных действий известно о пяти погибших высокопоставленных чиновниках", – отметили в ЦНС.