Война в Украине исчезает из поля зрения мира – глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины, сообщает Европейская правда.
"Сейчас внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности – и это фатально", – подчеркнула она.
По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".
Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.
Она считает, что Совет Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.
"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", – добавила глава МИД Германии.