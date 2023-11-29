Война в Украине исчезает из поля зрения мира – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена тем, что в мире снижается внимание к войне РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

"Сейчас внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности – и это фатально" , – подчеркнула она.

По словам министра, РФ продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, поэтому нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким".

Бербок также отметила, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать ее на этом пути.

Она считает, что Совет Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.