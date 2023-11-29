Жену главы ГУР могли отравить мышьяком и ртутью – источник
Жену главы Главного управления разведки Марианну Буданову отравили, в частности, мышьяком и ртутью. Об этом рассказал источник в разведке, сообщает Украинская правда.
Ранее источники сообщали, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами и "скорее всего из-за еды".
Напомним, утром 28 ноября источники УП сообщили, что жену руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили. Она жива и прошла первый этап лечения.
В ГУР впоследствии подтвердили факт отравления жены главы разведки.