В "Укрэнерго" призвали экономно пользоваться электроэнергией: возросло потребление
Украинцев, 29 ноября, призывают рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня из-за стремительного роста уровня потребления. Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Ход восстановительных работ осложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица, усиление ветра и местами сильный дождь.
Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской и Херсонской областях. Из-за непогоды отключения добавились в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях
Всего из-за непогоды обесточены 368 населенных пунктов в:
- Днепропетровской;
- Закарпатской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Херсонской;
- Черкасской;
- Черниговской областях.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".
Потребление
Уровень потребления электроэнергии стремительно растет и, согласно прогнозу, будет держаться на максимуме в течение дня.
"Потребляйте электричество экономно. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", - пишет пресс-служба.
Производство электроэнергии
"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются. Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано с пониженной работой солнечных электростанций", - добавляет "Укрэнерго".