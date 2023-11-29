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В "Укрэнерго" призвали экономно пользоваться электроэнергией: возросло потребление

В "Укрэнерго" призвали экономно пользоваться электроэнергией: возросло потребление
Фото: Рixabay

Украинцев, 29 ноября, призывают рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня из-за стремительного роста уровня потребления.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Ход восстановительных работ осложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица, усиление ветра и местами сильный дождь.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской и Херсонской областях. Из-за непогоды отключения добавились в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях

Всего из-за непогоды обесточены 368 населенных пунктов в:

  • Днепропетровской;
  • Закарпатской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Херсонской;
  • Черкасской;
  • Черниговской областях.
"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".

Потребление

Уровень потребления электроэнергии стремительно растет и, согласно прогнозу, будет держаться на максимуме в течение дня.

"Потребляйте электричество экономно. Сегодня просим рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня", - пишет пресс-служба.

Производство электроэнергии

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются. Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано с пониженной работой солнечных электростанций", - добавляет "Укрэнерго".

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