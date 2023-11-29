Непогода в Украине: количество погибших выросло

В результате метели в Украине погибли 12 человек, 23 человека получили ранения, в том числе двое детей.﻿﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

"Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. 23 человека пострадали, среди них – 2 ребенка" , – сообщил он.

Клименко добавил, что с 26 ноября подразделения ГСЧС отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Оказана помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 - дети.

Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.