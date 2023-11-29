ПВО и зерновой коридор: Зеленский провел совещания с военными на Одесчине

В среду, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военными в Одесской области.

Детали он сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов" , - говорится в сообщении.

В частности, на совещаниях речь шла об оперативной обстановке и ведении боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса".

Отдельно обсудили ситуацию в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Речь также шла о работе ПВО в Одесской области, прикрытии Одессы с воздуха, инфраструктуре морского коридора и бригад ВСУ.