ПВО и зерновой коридор: Зеленский провел совещания с военными на Одесчине
В среду, 29 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военными в Одесской области.
Детали он сообщил в Telegram-канале.
"Сегодня работаем в Одесской области. Начали с докладов военных и совещания по защите региона. Много важных вопросов", - говорится в сообщении.
В частности, на совещаниях речь шла об оперативной обстановке и ведении боевых действий в рамках ответственности ОВСУ "Одесса".
Отдельно обсудили ситуацию в Черном море, противоминные меры и обеспечение безопасности "зернового коридора". Речь также шла о работе ПВО в Одесской области, прикрытии Одессы с воздуха, инфраструктуре морского коридора и бригад ВСУ.
"Во время таких командировок всегда большая честь – встретиться с нашими защитниками. Сегодня пообщался с воинами, защищающими Юг Украины, вручил им государственные награды. Спасибо за службу, за сбитые враждебные цели, за смелость и самоотверженность в защите нашего государства и людей", – отметил Зеленский.