"Укроборонпром" опроверг поставки авиадеталей из Украины в РФ

"Украинская оборонная промышленность" опровергла информацию, что предприятия АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" работают с российской компанией "Авиа ФЭД сервис", сообщает Экономическая правда.

"Укроборонпром официально сообщает, что предприятия указанные в сообщениях, - АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства", ГП "ХМЗ "ФЭД" и АО "Киевский завод "Радар" - с 2014 года не работают с указанной компанией из РФ, а также не имели и не имеют контрактов с LINKER (ОАЭ) и "Бакайторг1" (Кыргызстан)" , – говорится в сообщении компании.

"С начала полномасштабного вторжения предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" вообще не экспортировали указанную в материалах продукцию" , - заявили в УОП, комментируя информацию зарегистрированного в Латвии русскоязычного издания "Важные истории" о том, что с января 2022 года по июль 2023 года "Авиа ФЭД сервис" импортировала в РФ компоненты для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий УОП.

"Собранные в ходе соответствующей проверки материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования" , - добавили в УОП.

Ранее издание "Важные истории" сообщило, что авиапромышленность России продолжает получать поставки от российской компании "Авиа ФЭД сервис", которая со своей стороны якобы закупила большую часть запчастей в Украине через компании в ОАЭ и Кыргызстане.