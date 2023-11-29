Германии угрожает бюджетная дыра до 24 млрд евро – Bloomberg

Германия имеет потенциальный дефицит бюджета на 2024 год в размере 24 миллиардов евро, хотя точная цифра еще не известна. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В то же время он отверг призывы партнеров СвДП по коалиции – социал-демократов Шольца и "Зеленых" – инициировать экстренное приостановление лимита заимствований, известного как долговой тормоз, на пятый год подряд в 2024 году.

"Я не вижу, чтобы долговой тормоз снова был приостановлен" , – сказал Фрике.

Он призвал партнеров по правящему альянсу пойти на компромисс относительно приоритетов расходов, отвергнув при этом предположение, что коалиция может распасться или будут назначены новые всеобщие выборы.

"Все три партнера должны найти свой путь выхода из этой ситуации" , – сказал он, добавив, что не считает повышение налогов жизнеспособным вариантом покрытия дефицита бюджета.

Шольц и высокопоставленные чиновники коалиции встретятся в среду вечером для дальнейших переговоров по поиску решения беспрецедентного бюджетного кризиса.

В понедельник правительство одобрило дополнительный бюджет на 2023 год, который предусматривает очередное приостановление действия долгового тормоза. Хотя это не означает, что Германия увеличивает свое долговое бремя, этот шаг повышает показатель чистых заимствований на этот год на 25 миллиардов евро до 70,6 миллиарда евро, согласно данным Министерства финансов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что государство будет предоставлять надежные государственные услуги, несмотря на кризис в бюджете, который недополучил 60 млрд евро после решения Конституционного суда.