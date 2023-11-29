Украина согласовала с НАТО новый план реформ – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО сообщил о том, что Украина представила и согласовала с союзниками программу по выполнению требований НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса, сообщает Европейская правда.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Альянс высоко оценивает прогресс реформ, который демонстрирует Украина.
"Я поражен реформами, которые осуществляет Украина", – заявил он.
В среду на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу, по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса.
"Мы согласовали рабочую программу и структуру, чтобы быть уверенными в проведении реформ", – заявил генсек.
Об утверждении программы сообщает также официальное заявление Совета Украины-НАТО:
"НАТО и Украина уже работают и принимают решения вместе, в том числе оперативной совместимости, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и устойчивости".