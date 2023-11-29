Российский олигарх Хан проиграл суд по обжалованию санкций Евросоюза

Сооснователь инвестиционной компании LetterOne, бизнес-партнер Михаила Фридмана, олигарх Герман Хан проиграл суд по обжалованию санкций Европейского союза.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В среду в Люксембурге Генеральный суд ЕС отклонил его апелляцию, приняв соответствующее решение.

Хан преимущественно известен своей компанией LetterOne, основанной в 2013 году вместе с партнерами Фридманом, Кузьмичевым и Авеном - все они вышли из состава совета директоров после того, как попали под санкции в марте 2022 года.

Хан был внесен в санкционный список ЕС за свою роль в "Альфа-групп", которая вместе с партнерами контролирует крупнейший российский ритейлер и частный банк.

В ЕС заявили, что Хан "поддерживает тесные отношения" с Путиным и "продолжает торговать с ним значительными услугами", добавив, что владельцы группы также получают "деловые и юридические выгоды от этих отношений".