Генсек НАТО рассказал, как F-16 изменит ситуацию на фронте

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16, на которых сейчас учатся украинские пилоты, усилят противовоздушную оборону Украины и помогут наносить большие потери оккупационной армии РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они усилят украинские способности, чтобы увеличить российские потери. Также F-16 помогут усилить украинскую ПВО" , – отметил Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что нет какого-то одного типа оружия, способного кардинально изменить ситуацию на поле боя