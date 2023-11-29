Стефанчук: "Противоречия" между Зеленским и Залужным – это российская пропаганда
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал "слухами" информацию о напряженности между руководством государства и высшим военным командованием. Об этом он заявил в интервью Politico, сообщает Укринформ.
"Никогда не было ни одного случая напряжения между политическим и военным руководством (Украина – ред.)", – сказал спикер.
Он отметил, что Россия использует инсинуации в целях раскола Киева после начала полномасштабного вторжения.
Стефанчук подчеркнул, что слухи о якобы раздоре распространяют «российские каналы», назвав их "российской пропагандой".
Кроме этого, журналисты вспомнили о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о нескольких пережитых покушениях на него со стороны Кремля с начала полномасштабной агрессии РФ. Согласно Конституции, в случае смерти президента его заменит председатель Верховной Рады.
Глава парламента выразил уверенность, что именно Зеленский приведет Украину к победе.
"Я точно знаю, что президент Зеленский будет президентом нашей победы. И я просто хотел бы быть спикером победы", – сказал он.