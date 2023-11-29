В Украине уменьшилась поддержка вступления в ЕС и НАТО – опрос

Абсолютное большинство украинцев во всех регионах поддерживают вступление страны в Европейский Союз и НАТО. Однако уровень поддержки немного снизился.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС в случае проведения такого референдума, что несколько меньше, чем в июле этого года (85%). Против вступления в ЕС только 5% респондентов. В то же время увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно.

Поддержка вступления государства в НАТО имеет тенденцию к снижению и составляет 77% (в июле было 83%). Сейчас показатель поддержки вступления в НАТО на том же уровне, который был в начале вторжения в марте 2022 года. Однако не хотели бы видеть Украину в Североатлантическом альянсе только 5% опрошенных, 15% - не голосовали бы и 3% - не определились.

Возрастных отличий по поддержке евроинтеграции нет. Женщины чаще мужчин демонстрируют неуверенность (не собираются голосовать или затрудняются ответить) как по вступлению в ЕС, так и по вступлению в НАТО. Наименьшую поддержку союзов демонстрируют опрошенные с низкими доходами.

В целом в каждом из регионов большинство поддерживает вступление в оба союза, но больше всего желающих увидеть Украину в составе ЕС и НАТО среди жителей столицы и запада.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.