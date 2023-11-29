Коломойский подает в Европейский суд по правам человека – адвокат

Бизнесмен Игорь Коломойский решил обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают его содержать под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека. Об заявил его адвокат Александр Лысак, сообщает Телеграф.

"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным ущемлением требований Конвенции по правам человека" , – сказал он.

По словам адвоката, суды "безосновательно продолжают заключение" Коломойского без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию.

Защитник Коломойского считает неадекватным размер залога в сумме более 3 млрд. грн.

"Суды никак не реагируют на очевидную полную необоснованность подозрения, по которому Игоря Валерьевича обвиняют в имитации внесения в кассу ПриватБанка 5,8 млрд. гривен в 2013 году, при том что весь оборот наличных средств ПриватБанка на конец 2013 года составил 7,3 млрд. грн" , – отмечает он.

Адвокат добавил, что считает уголовное производство против Коломойского и политически мотивированным.