Словакия продлит запрет на импорт из Украины и усилит транзит

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо в среду, 29 ноября, приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.

Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.

Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в том числе из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.