РФ потеряла в Украине более 300 тысяч военных – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг заявил, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек. Об этом он сказал в общении с прессой после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в среду, сообщает Европейская правда.

Говоря о последствиях агрессии РФ против Украины, генсек отметил, что Россия в итоге стала слабее с политической, военной и экономической точки зрения.

"Россия потеряла значительную часть своих конвенционных сил: сотни летательных аппаратов, тысячи танков и более 300 тысяч в личном составе" , – сказал Йенс Столтенберг.

Для обозначения потерь он употребил слово "casualties", что может включать и погибших, и раненых.

Столтенберг акцентировал, что в результате своей авантюры в Украине Россия теряет влияние на Кавказе и в Центральной Азии и становится все более зависимой от Китая; ее доходы от продажи энергоресурсов уменьшились, из России ушли сотни иностранных компаний, работа банковской системы затруднена из-за санкций и за 2022 год из России выехало более миллиона человек.