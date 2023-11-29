Кулеба: Еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил подтверждение от нескольких коллег о том, что они не приедут на встречу министров ОБСЕ в знак протеста, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

Кулеба отметил, что Украина, Литва, Латвия и Эстония, которые публично объявили о бойкоте заседания в Северной Македонии – это не полный список министров, которые туда не приедут.

"Стран, которые не согласны с участием Лаврова – больше четырех", – заявил министр.

По словам министра, он уже получил заверения еще нескольких коллег, которые будут избегать участия в совместном с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заседании в Скопье.

"Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь (на встрече НАТО в Брюсселе) есть, а там (в Скопье) не будут, но не хотят это заявлять публично. Есть также те министры, кто будут в среду на ужине, где Лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг", – рассказал Кулеба.

Министр, впрочем, подчеркнул, что не хочет критиковать Северную Македонию, хотя именно ее решение пригласить Лаврова на встречу и выдать ему визу привело к кризису.

"Я хочу встать на защиту македонцев, которые весь год поддерживали Украину", – заявил министр.

Как сообщала "ЕвроПравда", во вторник МИД Украины объявил об отказе министра от участия во встрече ОБСЕ из-за решения организаторов пригласить на встречу Сергея Лаврова. Впоследствии главы МИД стран Балтии присоединились к бойкоту встречи ОБСЕ.

Некоторые государства приняли другое решение. Например, Болгария открыла небо для самолета с Лавровым.