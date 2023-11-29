ЦНС: Россияне массово завозят на оккупированные территории мигрантов из Азии

Россияне массово завозят мигрантов из Азии на временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях" , - отмечают в ЦНС.

Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.

"Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства" , - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.

"С помощью организованных преступных группировок россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона" , - подытожили в сообщении.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Недавно мы сообщали о том, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.