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Ливидация последствий непогоды: в Николаевской области открыли все дороги

Ливидация последствий непогоды: в Николаевской области открыли все дороги
Фото: Facebook

В Николаевской области с 16:00 полностью восстанавливается транспортное сообщение, сообщает Украинская правда.

Об этом соощил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Facebook/

"С 16.00 открываем все дороги для всех видов транспорта в Николаевской области. Спасибо всем за добросовестный труд.
Надеюсь в ближайшее время также вернем всем свет".

Ким добавил, что сейчас остаются без света 3375 абонентов в 15 населенных пунктах области.

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