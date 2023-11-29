Ливидация последствий непогоды: в Николаевской области открыли все дороги
В Николаевской области с 16:00 полностью восстанавливается транспортное сообщение, сообщает Украинская правда.
Об этом соощил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Facebook/
"С 16.00 открываем все дороги для всех видов транспорта в Николаевской области. Спасибо всем за добросовестный труд.
Надеюсь в ближайшее время также вернем всем свет".
Ким добавил, что сейчас остаются без света 3375 абонентов в 15 населенных пунктах области.