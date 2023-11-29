Минздрав: Украина получила более 200 тысяч доз новой COVID-вакцины

В Украину поступило 203 тысячи доз обновленной версии вакцины против коронавируса "Comirnaty" (производитель "Pfizer"), адаптированной специально для защиты против штамма "Омикрон" вируса SARS-CoV-2, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил вакцину в страну, затем она будет распределена между всеми областями. Прививка будет бесплатной.

"Бивалентная вакцина адаптирована специально для защиты против штамма "Омикрон". Сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов "ковида", то есть вируса SARS-CoV-2. Все обнаруженные мутации — это отклонение от штамма "Омикрон", который преобладает в стране. 200 тысяч доз вакцины, которую доставил ЮНИСЕФ, предназначены для бустерной прививки тех, кто уже имеет первичный курс вакцинации против COVID-19. Вакцина будет доступна на уровне каждой области, поэтому призываю всех позаботиться о здоровье и усилить иммунитет, особенно людям, которые входят в группы риска – с ослабленным иммунитетом или сопутствующими заболеваниями старше 60 лет" , – рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

203 тысяч доз обновленной вакцины Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX. Это глобальная инициатива, работающая с правительствами и производителями, чтобы обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 по всему миру. Привиться этой вакциной могут, в частности, и дети от 12 лет.

Вакцинация против COVID-19 остается единственным эффективным методом усилить иммунитет и предотвратить осложнения в случае болезни. Прививки – безвозмездные, вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Медики используют вакцины "Janssen" ("Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer"). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (вакцина Comirnaty для детей).

Всего с начала эпидсезона более миллиона украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера – три прививки.