Кулеба уверяет, что НАТО не устало от войны и увеличит помощь Украине

Министры иностранных дел стран членов-НАТО заверили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что там не устали от войны России против Украины, и помощь Альянса Киеву только увеличится, сообщает Деловая столица.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на брифинге.

Так, глава МИД Украины после заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел рассказал, что сегодня, 29 ноября, одного из участников спросили журналисты, есть ли усталость от войны в Украине. В ответ он заверил, что такой усталости нет.

""Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины" , — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Украинский министр уточнил, что его коллеги не просто констатировали это, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", добавил глава МИД.

"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и ее не может быть. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал" , — завил Кулеба.

Напомним, в среду, 29 ноября, Украина представила и согласовала с союзниками программу выполнения требований НАТО для дальнейшего вступления в Альянс.