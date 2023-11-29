Госаудитслужба обнаружила в "Центрэнерго" финансовые нарушения на 5,5 млрд

Госаудитслужба (ГАСУ) по результатам финансового аудита и плановой проверки выявила финансовые нарушения в деятельности ПАО "Центрэнерго" на сумму 5,5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСУ.

Отмечается, что соответствующие выводы получены по результатам финансового аудита и плановой ревизии "Центрэнерго" за период с 1 января 2022 по 31 августа 2023 года.

"Обязательства "Центрэнерго" составляют 15,7 млрд грн (по состоянию на 30 июня 2023 года). За 2022 год убыток составил 7,1 млрд грн, за І полугодие 2023 года - 720,9 млн гривен" , - говорится в сообщении.

По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, государственный аудит зафиксировал продажу электроэнергии по заниженным ценам, случаи скрытого кредитования сторонней коммерческой структуры, закупку мазута и химических веществ не у производителей, а через посредников с дополнительной маржой.

"Сомнительные коммерческие решения привели к тому, что обязательства общества в 1,4 раза превышают годовые доходы" , - сказала Басалаева.

Соответственно, в 2021-2022 годах "Центрэнерго" получило предоплату от покупателей за электроэнергию со сроком поставки 2022-2023 годы, однако не выполнило своих обязательств.

В результате задолженность перед ООО "ГК "Нафтогаз Украины", ОП "Энергоатом-Трейдинг" ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "НЭК "Укрэнерго" составила 3,5 млрд грн. Также возможны штрафные санкции - на 352,9 млн гривен.

Кроме того, компания с января по апрель прошлого года поставила ряду покупателей электроэнергию по аукционам 2021 года по заниженным ценам. Стоимость электроэнергии оказалась на 63,7 млн грн ниже цен Украинской энергетической биржи в этот период.

Также из-за невыполнения Центрэнерго хозяйственных договоров в судах рассматриваются исковые требования кредиторов на сумму 4,3 млрд грн.

Добавляется, что Госаудитслужба направила в компанию требование об устранении выявленных нарушений. Также материалы мероприятий государственного финансового контроля направлены в Кабинет министров и Службу безопасности Украины.

Напомним:

В "Центрэнерго" заявили, что на склады предприятий, впервые за несколько лет, грузится отечественный уголь со всех государственных шахт и прибывают вагоны с углем из Польши.