В Украине подорвался на мине и погиб российский генерал-майор: что известно

В России подтвердили смерть своего генерал-майора Владимира Завадского на войне в Украине. Он подорвался на мине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское издание "Важные истории" в Telegram.

О его смерти первой сообщила в соцсети "ВКонтакте" организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища "Кремль". В публикации говорится, что Завадский погиб 28 ноября.

Генерал-майор был заместителем командира 14-го армейского корпуса РФ.

Сообщается, что Завадский подорвался на мине в тылу, а не на передовой. Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением РФ в целях борьбы с ДРГ противника. При этом предпринимается попытка списать гибель Завадского на артиллерийский удар ВСУ.

Издание подсчитало, что это уже 12-е сообщение о гибели высших офицеров ВС РФ в Украине. Из них в России подтвердили лишь гибель семерых, включая Завадского.

Напомним:

Самый высокопоставленный офицер ВС РФ, убитый на войне в Украине — это замкомандующего Южного военного округа РФ генерал Олег Цоков. Он погиб летом в Бердянске, предположительно — при ударе по командному пункту 58-й армии.