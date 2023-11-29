В ГУР объяснили, кто расследует отравление жены Буданова и что будет дальше

Главное управление разведки Минобороны Украины сейчас само расследует отравление своих сотрудников и жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП

"По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование.

В соответствии со статьей 47, частями 3 и 4 статьи 24 Закона Украины "О разведке", статьи 5 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности", статей 5 и 6 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", указанные инциденты расследует подразделение собственной безопасности ГУР МО Украины".

Юсов пояснил УП, что на этом этапе, поскольку речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей, расследованием занимается подразделение собственной безопасности ГУР.

По его словам, после изучения всех обстоятельств происшествия будет приниматься решение о привлечении других правоохранительных органов, передаче материалов в соответствующие органы досудебного или судебного расследования.

Команда расследователей Bellingcat сообщила, что будет вести собственное расследование отравления жены главы Главного управления разведки МОУ.

По данным источников УП, ни ГБР, ни Нацполиция, ни СБУ не регистрировали уголовных производств по вышеуказанному отравлению.

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