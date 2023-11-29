Россию впервые не избрали в Совет Организации по запрету химоружия
Россия впервые за долгое время не избрана в Исполнительный совет Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) на 2024 год, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает официальный аккаунт Организации в соцсети Х.
По итогам выборов место в этом органе впервые получила Украина.
21 страна-член ОСХЗ избрана в Исполнительный совет в 2024 году:
Африка: Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка;
Азия: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан;
Восточная Европа: Литва, Польша, Украина;
Южная Америка: Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала;
Западная Европа и другие страны: Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания.