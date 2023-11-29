Россию впервые не избрали в Совет Организации по запрету химоружия

Россия впервые за долгое время не избрана в Исполнительный совет Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) на 2024 год, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает официальный аккаунт Организации в соцсети Х.

По итогам выборов место в этом органе впервые получила Украина.

21 страна-член ОСХЗ избрана в Исполнительный совет в 2024 году:

Африка: Алжир, Гана, Нигерия, Южная Африка;

Азия: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан;

Восточная Европа: Литва, Польша, Украина;

Южная Америка: Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала;

Западная Европа и другие страны: Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия, Испания.