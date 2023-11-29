О чем Украина и НАТО говорили в Брюсселе: основные итоги и заявления

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран-участниц НАТО подошла к концу. В ее рамках партнеры подтвердили поддержку Украины, а также предоставили рекомендации по вступлению в Альянс, сообщает РБК-Украина.

Сайт приводит основные итоги и заявления.

Содержание

Фокус на поддержке Украины

Дипломатический фронт: гарантии, санкции и поиск общих знаменателей

Совет Украина-НАТО. Партнеры дали рекомендации

Украина на своем месте, помощь будет увеличена: основные итоги

Встречи министров проходили 28-29 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Сегодня в ее рамках состоялось заседание Совета Украина-НАТО. Однако заявления об Украине и для Украины звучали на протяжении всей двухдневной сессии.

Фокус на поддержке Украины

На пресс-подходе перед встречей с министрами генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет одной из главных тем. По его словам, боевые действия сохраняют интенсивность, а украинские города столкнулись с новой волной атак на инфраструктурные объекты. Поэтому важно, чтобы страны-участницы НАТО и дальше поддерживали Украину.

А в ответ на вопрос РБК-Украина, ждут ли союзники прорыва на фронте и что для этого нужно сделать, воздержался от прогнозов. Он также отметил, что в 2022-м были опасения насчет того, как долго наша страна может сопротивляться российской агрессии. Но с тех пор было освобождено около половины захваченных территорий.

"Это демонстрирует умение и возможности ВСУ. Союзники НАТО оказали значительную военную поддержку… Нам нужно продолжать поддерживать Украину, чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она будет за переговорным столом. Если мы хотим мирного решения, гарантирующего, что Украина сохранит свою независимость, то лучший способ достичь этого - продолжать оказывать военную поддержку Украине, и вот что союзники собираются делать" , - заверил Столтенберг.

Открывая министерскую встречу, генсек назвал главную задачу - сделать поддержку долговременной. И приветствовал заявление Германии и Нидерландов о выделении дополнительных 10 млрд евро на военную помощь Украине. По его словам, работа партнеров в формате "Рамштайн" дает много преимуществ и отвечает интересам безопасности НАТО. Отдельно Йенс Столтенберг подчеркнул, что победа Владимира Путина станет трагедией для украинцев, угрозой для Запада и сигналом Китаю о возможности силового изменения мирового порядка.

Его риторику поддержал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил о необходимости сдержать Россию по всему периметру и выступил за поставки конвенционных вооружений, ПВО для Украины, а также за помощь в киберзащите и борьбе с дезинформацией.

Отметим, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью в журнале The Economist. В ней он написал о том, что победу над Россией может обеспечить только технологический прорыв. Литовский министр Габриелюс Ландсбергис уверен: этот прорыв могут обеспечить страны НАТО, у которых есть необходимые вооружения, только их отправляют куда угодно, но не в Украину.

"Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он сможет делать что угодно" , - добавил он.

Военной поддержке Украины были посвящены и некоторые двусторонние встречи. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Барт Эйде.

Дипломатический фронт: гарантии, санкции и поиск общих знаменателей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первый день в Брюсселе посвятил переговорам с европейскими коллегами. После встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем стало известно, что на следующей неделе презентуют гарантии безопасности.

Как отметил чиновник, Европейский совет согласовал рамочный документ, а в Киеве его покажет заместитель Борреля по вопросам безопасности и обороне. Если украинская сторона одобрит, то соглашения о долгосрочных гарантиях представят лидерам Евросоюза до конца года. Деталей он не раскрыл, но подчеркнул, что гарантии охватят военную сферу и более широкие аспекты, такие как финансы, торговля, гуманитарная поддержка и так далее.

В разработке находятся еще четыре важных решений, уточнил Кулеба. В частности, 12-й пакет санкций против России, передача замороженных активов, запуск фонда Ukraine Facility на 50 млн евро и вердикт Европейского совета о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, поднимался вопрос создания общеевропейской зоны оборонной промышленности.

После этого Кулеба встретился с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, известным украиноскептическими настроениями. По его словам, встреча была конструктивной, и словацкий коллега подтвердил участие в работе над формулой мира, а также готовность поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Кроме того, Бланар заверил, что ремонтный центр в Словакии продолжит работу, а правительство не будет мешать сотрудничеству военных компаний. Отметим, с приходом к власти пророссийского политика Роберта Фицо, соседняя страна заявила о прекращении поставок оружия из своих запасов.

Также украинский министр сообщил о переговорах по поводу консенсуса в Совете ЕС и позиции Венгрии по евроинтеграции Украины.

"Позиция Венгрии не простая, говорю, как есть. Хорошая новость в том, что в ЕС есть общее понимание, что Украина заслужила начало переговоров, заслужила реформами, борьбой за себя и ценности ЕС" , - подчеркнул он и добавил, что переговоры с Венгрией ведут и другие европейские партнеры.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в свою очередь повторил, что Будапешт не будет поставлять оружие, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

Что касается санкций против России, то Украина настаивает, чтобы в двенадцатый пакет включили ограничения против компаний, поставляющих детали для беспилотников.

Совет Украина-НАТО. Партнеры дали рекомендации

Перед заседанием Совета Украина-НАТО генсек Йенс Столтенберг заявил о важности поддержке не на словах, а на деле. Комментируя это, Дмитрий Кулеба отметил, что украинская армия является одной из самых мощных в Европе.

"Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления" , - добавил он.

Он также заверил, что украинцы не намерены сдаваться в борьбе с российской агрессией, а стратегической целью остается восстановление территориальной целостности с выходом на границы 1991 года. Причем силами своих военных. Принципиальной позицией остается то, что Киев не будет просить о необходимости посылать западные войска в Украину.

Немецкая коллега Анналена Бербок тоже сделала ряд заявлений. По ее мнению, внимание мировой общественности к войне в Украине снизилось, и это может иметь фатальные последствия. Она отметила, что Берлин уже предоставил системы ПВО Patriot и генераторы, поэтому другие союзники должны последовать примеру и обеспечить надежный "зимний щит". А также объявила о дополнительном финансировании трастового фонда на более 11 млн евро.

На Совете Украина-НАТО обсуждались, в частности, рекомендации для украинской стороны. Их выполнение сделает нашу страну еще на шаг ближе к членству в Альянсе.

"Мы дали рекомендации по первичным реформам, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо" , - подчеркнул Столтенберг.

Он также обратил внимание на необходимые изменения в украинском законодательстве, сфере безопасности и модернизацию разведывательных структур. Кроме того, страны НАТО одобрили амбициозную программу помощи на следующий год.

"Она включает энергетическую безопасность, инновации и взаимодействие. Мы превращаем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи. Помощь Украине в переходе от советских на стандарты НАТО, чтобы сделать ее силы полностью совместимыми с нашими" , - добавил генсек.

В опубликованном заявлении также говорится об утверждении структуры Совета Украина-НАТО. Партнеры приветствуют украинскую адаптированную Годовую национальную программу на 2024 год и ждут ее реализации. Министры иностранных дел будут проводить регулярную оценку, а Североатлантический союз - поддерживать Украину в проведении реформ на пути к ее будущему членству в НАТО.

Украина на своем месте, помощь будет увеличена: основные итоги

По итогам второго дня министерских встреч госсекретарь США Энтони Блинкен вышел с положительной оценкой. По его словам, в критический момент стало очевидно, что США не одиноки в поддержке Украины, а также отметил решимость Киева довести реформы до конца на пути в НАТО и Европейский союз.

"Были некоторые проблемы, которые Альянс обсуждал с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это была первая встреча министров иностранных дел в новом Совете Украина-НАТО, и Украина на своем месте за столом НАТО" , - заявил он.

Он также ответил на вопрос о том, что западные союзники якобы не намерены передавать оружие для нового масштабного контрнаступления, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам. Это не соответствует действительности, нашу страну поддерживали с первых дней, Украина получит все необходимое, чтобы отвоевать захваченные территории, и это обязательство сохраняется.

Сомнения в западной поддержке развеял и Дмитрий Кулеба. По его словам, на Западе нет усталости от российско-украинской войны.

"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал, и все это услышали, и ответили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины" , - рассказал он и добавил, что коллеги реально подтвердили увеличение помощи, даже больше, чем ожидалось.

В этом контексте необходимо сотрудничество Евросоюза с НАТО, в частности, путем развития оборонно-промышленного комплекса многих стран как единого механизма, считает министр. И сегодня впервые он услышал, что партнеры говорят не только о поддержке оборонных компаний, но и о необходимости создать систему, которая способна удовлетворить потребности войны против России.

"Как сказал Дэвид Кэмерон (министр иностранных дел Британии, - ред.), комментируя вопросы оборонных индустрий, после этого заседания нам нужно превратить политическую волю в конкретные действия. И это реально сегодня прозвучало фактически от каждого министра" , - подытожил Кулеба.

На заседание Совета Украина-НАТО наша делегация привезла Годовую национальную программу. По сути, это перечень реформ, приближающий вступление в Альянс, но проблема в том, что выполнение даже всех реформ не означает автоматического членства в НАТО. Финальное решение все равно зависит от согласия действующих членов.

РБК-Украина удалось пообщаться с некоторыми участниками встречи. В частности, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, заверил, что абсолютно все министры едины в поддержке Украины, в том числе глава МИД Словакии, поддержка будет и все будет хорошо. По другим данным, итоги встречи оказались лучше, чем ожидалось: были конкретные планы по трансформации европейского оборонного комплекса, чтобы он работал быстрее и мог поставлять Украине значительно большие объемы вооружений.

Озвучивались вопросы о следующем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году. Йенс Столтенберг дал предсказуемый ответ: до саммита еще много времени, пока о чем-либо говорить рано. Вряд ли до этого саммита ситуация с российско-украинской войной кардинально изменится, а это означает, что проблемы Вильнюса-2023, когда США и Германия не хотели давать официальное приглашение в Альянс, остаются с Украиной. И соответственно, глобальный прорыв в Вашингтоне тоже под вопросом. Очевидно, путь Украины в НАТО будет длинным, но альтернативы этому нет.