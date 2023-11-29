Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Херсонскую и Николаевскую область, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

В Херсоне Зеленский осмотрел наибольшее укрытие, обустроенное для пребывания 250 человек.

Зеленскому доложили, что в городе продолжается работа по налаживанию системы оповещения населения, строительству фортификационных и инженерных сооружений.

В Николаевской области Зеленский принял участие в презентации реализуемых проектов в рамках патроната Королевства Дания над регионом.

В частности, Зеленский принял участие в презентации офиса Посольства Дании в Николаеве и представительства датской компании Bright Bird, которая занимается управлением рисками и организацией контактов для датских компаний в Украине.