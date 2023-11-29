В Эстонии готовы закрыть границу с Россией, если это понадобится
Эстония допустила закрытие границы с Россией, хотя ранее эту меру называли преждевременной, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Postimees.
"Мы готовы закрыть границу, если это понадобится, - заявил он.
Также он добавил, что Эстония обсудит такую меру, если это понадобится для поддержки Финляндии.
"Это закрытие границы с РФ может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции", - добавил Маргус Цахкна.
23 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс заявлял, что закрытие восточной границы для борьбы с мигрантами пока не нужно.
Закрытие финской границы с РФ
Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.
Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.
На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП – в Лапландии.
Вчера правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.