Зеленский: Важно, чтобы количество "Пунктов несокрушимости" было достаточным
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 ноября рассказал, что поручил увеличить количество ремонтных бригад, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского.
Зеленский провел совещание по ликвидации последствий непогоды в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черкасской областях, в котором приняли участие руководители регионов и представители городских властей Одессы.
"Поручил увеличить количество ремонтных бригад, техники, чтобы как можно быстрее обеспечить людей электричеством. Если будет необходимо, будут задействованы силы ГСЧС и энергетики из других регионов, где не было таких проблем с непогодой. Очень важно, чтобы и количество "Пунктов несокрушимости" во всех областях было достаточным для любой чрезвычайной ситуации – будь то погодной или безопасной.
Относительно поставок тепла в Одессе. Есть готовность областной власти помочь городу со всем, что нужно для восстановления котельной, поврежденной из-за непогоды".