В Украине создан реестр осужденных за сексуальные преступления против детей

Офис Генерального прокурора сформировал Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Реестр – автоматизированная электронная база данных, предназначенная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших уголовные правонарушения этой категории. В него вошли также и те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

Лицо попадает в электронную базу на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В нее вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден. Также она будет содержать данные об уголовном наказании, фактически отбытом им наказании и нарушении правил административного надзора.

Офис генпрокурора уже завершил базовый этап наполнения Единого реестра. При участии ювенальных прокуроров в Реестр внесены данные обо всех обидчиках детей, совершивших преступления к его созданию. Это более 600 преступников. Сложившийся реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей.

Доступ в реестр будут иметь определенный законодательством круг лиц. Кроме правоохранителей, это будут директора школ и садов, руководители государственных администраций и главы органов местного самоуправления.

Благодаря этой возможности можно будет обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве. И как результат в будущем – предупреждение преступности по отношению к малолетним и несовершеннолетним.

Напомним, закон, предусматривавший создание Единого реестра педофилов, Верховная Рада приняла 19 декабря 2019 года.