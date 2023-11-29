ОВА: Из опасных районов Харьковщины эвакуировали последние семьи с детьми

Из опасных районов Купянщины в Харьковской области были эвакуированы последние семьи с детьми, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последние две семьи с детьми, по словам Синегубова, искали почти неделю. Вчера с родителями вывезли последнюю девочку, которая оставалась в опасном районе.

Как установила Нацполиция, еще одна семья с двумя детьми самостоятельно уехала за пределы Харьковской области самостоятельно.

Всего из трех громад Купянского района, где была объявлена эвакуация, вместе с родителями увезли 299 детей.

"В Пункте приема эвакуированных, работающего в Харькове, эти семьи получили необходимую гуманитарную, консультативную, медицинскую и психологическую помощь. Все, кто в этом нуждался, получили бесплатное жилье. Всего расселено 493 человека".