Bloomberg: Израиль и ХАМАС обсуждают продление перемирия еще на два дня

Израиль обсуждает с ХАМАСом продление режима прекращения огня еще на два дня. Для этого боевики должны выполнить условия Тель-Авива, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам неназванного источника издания, возможность продления перемирия становится все более вероятной. На этом настаивают переговорщики, в том числе из Катара и Соединенных Штатов Америки.

Источник рассказал журналистам, что через Катар за закрытыми дверьми все еще ведутся переговоры о продлении срока перемирия на два дня.

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник отметил, что его страна настаивает на освобождении большего количества заложников и в таком случае согласится на продление нынешнего перемирия.

По его словам, после освобождения заложников в среду более двух десятков женщин и детей все еще продолжат находиться в руках боевиков. Он добавил, что если эти заложники будут освобождены, Израиль готов обсудить новую сделку.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Стоит заметить, что сегодня, 29 ноября - последний день шестидневного перемирия между Израилем и ХАМАС. Всего боевики выпустили более 60 заложников.

Перемирие началось еще 24 ноября. На тот момент стороны конфликта договорились о прекращении огня на четыре дня.

После этого Израиль и ХАМАС решили продлить перемирие еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

Сегодня, 29 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверял, что его страна продолжит боевые действия на территории Сектора Газа после возвращения заложников.