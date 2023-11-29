Чехия выделила финансовую помощь в целевой фонд НАТО для Украины

Чехия пожертвует до 2,5 миллионов евро (около 60 миллионов крон) в целевой фонд Североатлантического альянса для невоенной помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает České noviny.

Отмечается, что это решение одобрило правительство. По мнению Министерства иностранных дел Чехии, это предложение отражает в нынешнем внешнеполитическом контексте необходимость проектировать растущую сложность ситуации в области международной безопасности в активизацию усилий по сохранению поддержки Украины.

Что известно о фонде

Трастовый фонд работает с 2016 года и является инструментом невоенной помощи Украине. Это касается, например, топлива, медицинских материалов, продуктов питания, зимней одежды и систем защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Оружие и другая военная техника предоставляется государствами индивидуально, при этом для этой цели используется Европейский инструмент мира.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле, по данным Министерства, было подтверждено продолжение этой поддержки, кроме того, трастовый фонд должен быть преобразован в многолетний план, ориентированный на реформы сектора безопасности и обороны и на переход украинских Вооруженных сил к возможности полноценного сотрудничества с НАТО.

Кто еще помогает Украине через этот фонд

Большинство членов НАТО вносят свой вклад в фонд, за исключением Соединенных Штатов Америки, Франции и Италии, а также партнеров по альянсу, таких как Япония.

В результате дебатов внутри НАТО относительно части отдельных государств доля национальных расходов в общем финансировании НАТО была определена как справедливая мера. В случае с Чехией это примерно один процент.

Общий годовой объем взносов в фонд ожидается в размере 500 миллионов евро. С момента начала войны России против Украины в прошлом году Чехия внесла в фонд:

1,28 миллиона евро из бюджета Министерства обороны;

1 миллион евро и 6 миллионов крон (247 тысяч евро) из бюджета Министерства иностранных дел;

1,09 миллиона долларов, которые первоначально были выделены из уже упраздненного фонда альянса для Афганской национальной армии.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Сегодня сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.