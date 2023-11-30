Война в Украине мобилизовала оборонную промышленность США – Пентагон

В США поддержка Украины мобилизовала базу оборонной промышленности. Такого в стране не видели десятилетиями. Оборонно-промышленная база США в более 37 штатах способствует помощи Вооруженным силам Украины.﻿﻿ Об этом заявили в министерстве обороны США, сообщает Украинская правда.

Министерство обороны США выделило около 3,3 миллиарда долларов в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам как расширить и модернизировать существующие производственные линии, так и полностью создать новые. Подрядчики изготавливают, среди прочего, 155-мм артиллерийские снаряды, управляемые реактивные системы залпового огня, а также ракеты Stinger и Javelin.

Министерство обороны США выделило более 10 миллиардов долларов на создание нового оборудования и замены того, что было отправлено за границу, а также изготовление новых средств для отправки в Украину.

В общем Минобороны заказало оборудования на сумму более 27 миллиардов долларов у поставщиков в 37 штатах.

"С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года США выделили около 44 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Помощь предоставлялась либо через президентские полномочия сокращения, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования в Украину, когда оно будет готово.

Когда средства изымаются из имеющегося в США инвентаря, их необходимо заменить, чтобы поддерживать собственную готовность военных подразделений США. По состоянию на середину ноября ведомство выделило почти $17 млрд на закупку замены оборудования, которое было отправлено в Украину со складов США" , – говорится в сообщении.