ISW: ВСУ продвинулись на левобережной Херсонщине и перебрасывают подкрепления

29 ноября украинские силы продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись. ﻿﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Крынок (30 км к северо-востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр) и закрепились в соседнем лесном массиве.

Российские военные блогеры утверждали, что под Крынками продолжаются бои, по этому району наносят мощные удары российская авиация и артиллерия.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Днепра.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег и что под Крынками действуют от 300 до 400 украинских бойцов.

Постоянные заявления России о прибытии украинских подкреплений на восточный берег реки Днепр свидетельствуют о том, что российские войска пытаются помешать попыткам Украины снабжать и укрепить свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

Кроме этого, военные аналитики заявили об очевидной неспособности России создать сплоченную командную структуру среди сил, которые обороняются на восточном (левом) берегу Херсонской области. Там продолжает ухудшаться моральный дух и боевые возможности России.

Генштаб Украины 29 ноября сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ), которые действуют вблизи Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от р. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, разведки и информации о расположении российских минных полей.

Украинский Генштаб сообщил, что карты российских минных полей засекречены и что российские командиры не согласовывали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.

Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Крынок в начале октября 2023 года и, похоже, взяли ответственность за этот район от 18-й общевойсковой армии после начала украинских наземных операций на восточном берегу Днепра в середине октября 2023 года. Украинский Генштаб сообщил, что 28-й мотострелковый полк 18-й ОМС сейчас действует в Песчановке (14 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра).

Сообщается, что дополнительные подразделения 18-й CAA и 7-й воздушно-десантной дивизии удерживают позиции в ближних тыловых районах на восточном берегу и объединенное командование этих формирований, вероятно, контролирует ответ России на украинские наземные операции на востоке.

Инцидент с минным полем, о котором сообщается, свидетельствует о том, что командование 18-й CAA не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты, что свидетельствует о том, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации.

Ключевые выводы ISW за 29 ноября