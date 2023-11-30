Курс валют НБУ на 30 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, вырос до уровня 36.38 за 1 доллар.

Евро подорожал на 14 коп до 39.96 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 30 коп до 46.18 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 41.50 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 7 коп до 9.22 за 1 польский злотый.