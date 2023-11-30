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Курс валют НБУ на 30 ноября

Курс валют НБУ на 30 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, вырос до уровня 36.38 за 1 доллар.

Евро подорожал на 14 коп до 39.96 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 30 коп до 46.18 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 41.50 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 7 коп до 9.22 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.375200 +0.011
EUR Евро 39.958200 +0.141
RUB Рубль 0.409880
GBP Фунт стерлингов 46.178300 +0.303
CHF Швейцарский франк 41.500500 +0.238
PLN Польский злотый 9.223900 +0.065

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