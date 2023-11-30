Курс валют НБУ на 30 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 29 ноября, вырос до уровня 36.38 за 1 доллар.
Евро подорожал на 14 коп до 39.96 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 30 коп до 46.18 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 24 коп до 41.50 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 7 коп до 9.22 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.375200
|EUR
|Евро
|39.958200
|RUB
|Рубль
|0.409880
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.178300
|CHF
|Швейцарский франк
|41.500500
|PLN
|Польский злотый
|9.223900