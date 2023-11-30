Ночная воздушная атака: ПВО сбила 14 "Шахедов"
В ночь на 30 ноября российские оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed и ракеты С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего зафиксирован запуск 20 беспилотников-камикадзе Shahed. БпЛА летели из двух направлениям: оккупированный Крым и Приморско-Ахтарск (РФ).
Также оккупанты нанесли удар по Донетчине восемью зенитными управляемыми ракетами С-300.
"В результате боевой работы уничтожено 14 ударных БпЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных областях государства", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.