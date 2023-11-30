Оккупанты ударили ракетами по Донецкой области, под завалами люди – МВД

Российские захватчики в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области – пострадали по меньшей мере 10 человек, еще 5 человек ищут под завалами.﻿﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Украинская правда.

Шестью ракетами "С-300" оккупанты ночью одновременно ударили по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Еще пять человек ищут под завалами. Парамедики полиции спасли младенца.

В Покровске среди пострадавших – семья с двумя детьми: 16-летним парнем и 6-месячным младенцем. Также ранения получил еще 13-летний мальчик. Предварительно повреждены многоквартирный и 9 частных домов, отдел полиции, автомобили, гаражи.

Один из снарядов взорвался во дворе дома, где жила семья с двумя детьми. В результате обстрела были разрушены крыша и стены дома, семья оказалась под завалами.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский укутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодовалого Илая нет.

В Новоградовке – попадание в многоэтажный дом. Ранен 13-летний ребенок. На месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами, предположительно, могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок.

Российские войска ночью ударили по Покровскому району МВД

По Мирнограду россияне ударили 2 ракетами из ЗРК "С-300". Разрушениям подвергся отдел полиции.

На местах попаданий всю ночь работают ГСЧС и полиция. Поисково-спасательная операция продолжается, полицейские документируют последствия российских ударов.