Болгария отказалась пропускать Захарову на встречу ОБСЕ – ТАСС

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии на министерскую встречу ОБСЕ через Грецию, а не Болгарию – из-за решения Софии, что разрешение на пролет не касается пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Об этом пишет российское агентство ТАСС, сообщает Европейская правда.

Лавров уже прибыл в Скопье, его самолет направлялся над Турцией и Грецией, хотя сначала ожидали, что борт МИД РФ полетит через Болгарию.

"Болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова" , – пишет агентство.

В распоряжении издания якобы есть соответствующая нота официальной Софии, где указано, что разрешение на пролет российской делегации "не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке".

Лавров, как известно, также под санкциями ЕС.

Ранее, комментируя предоставленное разрешение, МИД Болгарии уточнил, что оно не распространяется на других членов делегации Лаврова, которые находятся под санкциями ЕС, и это указано в соответствующей ноте болгарской стороны.