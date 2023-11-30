Моравецкий будет добиваться возвращения разрешений для украинских перевозчиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство будет добиваться восстановления разрешений для перевозчиков из Украины, что является одним из требований протестующих, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщает Европейская правда.

Глава правительства добавил, что признает ряд аргументов протестующих, и одним из требований было именно восстановление разрешений для перевозчиков из Украины на въезд в ЕС.

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые, возможно, приведут к тому, что те грузовики, которые возвращаются пустыми через границу, будут пропущены, что уже уменьшит по крайней мере до определенной степени эту пробку и этот протест одновременно" , – приводит слова Моравецкого Money.pl.

Министр инфраструктуры Польши Альвин Гаядхур представил в Сейме информацию о текущей ситуации на границе с Украиной.

Он рассказал, что в течение трех часов разговаривал с представителями перевозчиков. По словам министра, удалось достичь некоторых положительных решений, в частности, протестующие отказались от блокады еще двух пунктов пропуска.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".