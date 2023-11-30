Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

В Соединенных Штатах 29 ноября скончался бывший государственный секретарь и дипломат Генри Киссинджер. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на его консалтинговую фирму, сообщает Радио Свобода.

Киссинджер скончался в своем доме в штате Коннектикут в возрасте 100 лет.

Генри Киссинджера называют наиболее влиятельным государственным секретарем США после Второй мировой войны. Он стал советником президента Ричарда Никсона по национальной безопасности в 1969 году. В 1973 году был назначен госсекретарем США и объединял обе должности. После отставки президента Никсона в отставку он продолжал служить главой Госдепартамента в администрации президента Джеральда Форда.

Именно в этот период Соединенные Штаты предприняли большие внешнеполитические шаги, изменившие ход холодной войны. Секретные переговоры, проведенные Киссинджером в 1971 году, привели к историческому визиту Ричарда Никсона в Пекин и нормализации отношений между США и Китаем.

Киссинджер был решительным сторонником улучшения отношений с Советским Союзом. Его диалог с советским руководством дал старт так называемому процессу разрядки, в ходе которого были заключены первые крупные американо-советские соглашения о контроле ядерного оружия.

Генри Киссинджер сыграл ключевую роль в организации и ведении многолетних переговоров с Северным Вьетнамом, в результате которых американские войска были выведены из Южного Вьетнама. Эти усилия были отмечены Нобелевской премией мира. Война продолжалась еще два года и окончилась поражением союзной Соединенных Штатов Республики Вьетнам.

В 2014 году Киссинджер негативно отнесся к осуждению Западом российской аннексии Крыма и критиковал санкции в отношении России.

26 мая 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать часть своих территорий России, чем вызвал волну критики в свой адрес.

Правда, через некоторое время, в июле 2022 года, он заявил, что ошибался и Украина не должна уступать свои территории. Даже начал говорить о ее членстве в НАТО. Буквально накануне своего столетия Киссинджер снова озвучил идею вступления Украины в НАТО.

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