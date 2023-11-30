Google запускает курсы по кибербезопасности для студентов

Google объявил о запуске программы повышения квалификации по кибербезопасности на сумму 10 миллионов долларов для студентов в Европе, в частности в Украине, сообщает Экономическая правда.

"Google.org в партнерстве с European Cyber Conflict Research Incubator (Европейским инкубатором исследования киберконфликтов) запускает новую программу семинаров по кибербезопасности в Европе. Она станет первой в своем роде в Европе, будет способствовать развитию и повышению навыков в области кибербезопасности и поможет местным общественным организациям повысить уровень онлайн-защиты.

Программа предлагает университетам учебную программу и учебный план по кибербезопасности, что позволяет им организовать курсы по кибербезопасности студентам даже без предварительного опыта", - говорится в сообщении Google Украина.

Отмечается, что по случаю запуска программы Google.org предоставит восьми университетам в восьми разных европейских странах, включая Украину, финансирование в размере до 1 миллиона долларов, учебный контент и интенсивные тренинги от ECCRI CIC, чтобы помочь им воплотить в жизнь семинары по кибербезопасности. Университеты уже могут подавать заявки.

"Мы ожидаем, что в начальной программе примут участие более 1600 студентов. Во время программы каждый университет в течение двух лет сможет провести не менее двух семинаров по кибербезопасности. Ожидается, что каждый студент применит на практике навыки, полученные в аудитории, а именно окажет поддержку не менее двум общественным организациям для повышения их защиты в киберпространстве, таким образом охватив не менее 3200 организаций только за первые два года программы.

В сотрудничестве с нашим цифровым партнером по трансформации, ведущей компанией GovTech PUBLIC, каждая когорта университетов, отобранная для финансирования в рамках программы, будет иметь возможность получить в подарок ключи безопасности Titan и бесплатное обучение от сотрудников Google о том, как зарегистрироваться и использовать программу расширенной защиты Google" , - говорят в Google.

Программа также профинансирует создание со стороны European Cyber Conflict Research Incubator учебных материалов для университетов, в частности первого гибкого учебного плана по кибербезопасности, который предлагает вводный обзор темы и базовые навыки, которые можно использовать для поддержки общественных организаций, которые наиболее уязвимы для кибератак.

Учебный план будет переведен на восемь европейских языков - включая украинский, английский и испанский – и будет доступен бесплатно для всех учебных заведений для использования, вместе с исчерпывающими инструкциями для преподавателей.