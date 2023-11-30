В НАТО считают, что Украина не сможет освободить все территории в 2024 году – СМИ

В НАТО предполагают, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года. Однако западные союзники уверяют, что финансовая и военная поддержка Киева не ослабнет. Об этом сообщает издание Euractiv, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По словам одного из чиновников НАТО на условиях анонимности, Украина, вероятно, не сможет вытеснить все российские войска со своей территории до конца 2024 года.

В то же время, как отмечает издание, западные союзники Украины уверяют, что финансовая и военная поддержка не уменьшится, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

Однако, как сообщили трое дипломатов НАТО, обеспечение заказов оружия, особенно ракет и боеприпасов, с оборонной промышленностью и содействие более быстрому производству "идет не совсем так, как планировалось".