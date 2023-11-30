Китай выступил с "мирным планом" по палестино-израильскому конфликту

Китай почти через два месяца после начала эскалации противостояния на Ближнем Востоке обнародовал официальную позицию по урегулированию палестино-израильского конфликта, в которой не упоминается террористическое нападение ХАМАС, что и привело к масштабному вооруженному конфликту, сообщает Укринформ.

Позиционный документ Пекина опубликовал МИД КНР.

В документе со ссылкой на Устав ООН и решение Совета Безопасности Организации Китай предлагает пять пунктов, выполнение которых, по его мнению, позволит урегулировать палестинский вопрос и установить длительный мир на Ближнем Востоке.

В первую очередь, Пекин предлагает установить режим прекращения огня и боевых действий и призывает "соответствующие стороны" выполнить резолюции Генассамблеи и СБ ООН о немедленном внедрении устойчивого гуманитарного перемирия.

Во-вторых, китайская сторона настаивает на обеспечении защиты гражданского населения и прекращении каких-либо насильственных атак против гражданских лиц и нападений на гражданские объекты. Здесь также упоминается неприемлемость принудительного перемещения палестинского гражданского населения из Газы и содержится призыв к скорейшему освобождению всех гражданских лиц и заложников.

Отдельный пункт касается поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Ссылаясь на резолюцию СБ ООН, Китай призывает "все стороны" воздерживаться от лишения гражданского населения Газа предметов и услуг, необходимых для его выживания, а также предлагает международному сообществу увеличить гуманитарную помощь и подготовиться к постконфликтному восстановлению в Газе.

Четвертым пунктом Пекин предлагает СБ ООН усилить дипломатическое посредничество и потребовать от "сторон конфликта" проявлять сдержанность, чтобы предотвратить расширение войны на Ближнем Востоке.

Завершается документ Китая пунктом поиска политического урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого должно быть выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств и восстановлении законных национальных прав Палестины и создании независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года и столицей в восточном Иерусалиме. С этой целью ООН предлагается созвать представительную международную мирную конференцию и сформулировать пошаговую дорожную карту с конкретными сроками реализации решения о двух государствах.

"Любая договоренность о будущем Газа должна уважать свободу и независимый выбор палестинского народа и не должна быть ему навязана" , - заключается в документе.

В то же время, в китайском "мирном плане" не называются Израиль или ХАМАС, между которыми собственно и продолжаются боевые действия, а содержатся абстрактные обращения к "соответствующим сторонам", чем подводится к мнению, что Израиль воюет с Палестиной, а не несколькими террористическими группировками. ХАМАС, не представляющих интересов большинства палестинцев.

Документ также не содержит осуждений жестокой террористической атаки ХАМАСа 7 октября или террористических методов как таких, как и не выражает сострадания жертвам террористов среди израильтян.